Caminhoneiro dirigindo há quase dois dias sob efeito de drogas é flagrado na BR-262 no ES
Foto: PRF/ DivulgaçãoCaminhoneiro foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado dirigindo na contramão...
Foto: PRF/ Divulgação Um caminhoneiro que dirigia há quase dois dias sem descanso, sob efeito de drogas, foi flagrado na tarde desta quinta-feira (14), na BR-262, em Domingos Martins. A situação foi identificada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
