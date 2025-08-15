Caminhoneiro dirigindo há quase dois dias sob efeito de drogas é flagrado na BR-262 no ES Foto: PRF/ DivulgaçãoCaminhoneiro foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado dirigindo na contramão... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h58 ) twitter

Foto: PRF/ Divulgação Um caminhoneiro que dirigia há quase dois dias sem descanso, sob efeito de drogas, foi flagrado na tarde desta quinta-feira (14), na BR-262, em Domingos Martins. A situação foi identificada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

