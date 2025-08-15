Logo R7.com
Caminhoneiro dirigindo há quase dois dias sob efeito de drogas é flagrado na BR-262 no ES

Foto: PRF/ DivulgaçãoCaminhoneiro foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado dirigindo na contramão...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: PRF/ Divulgação Um caminhoneiro que dirigia há quase dois dias sem descanso, sob efeito de drogas, foi flagrado na tarde desta quinta-feira (14), na BR-262, em Domingos Martins. A situação foi identificada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

