Caminhonete “voa” e bate em mais de 10 veículos estacionados; veja vídeo Foto: Reprodução R7.comImagens do acidente viralizaram nas redes sociais e mostram a caminhonete atingindo os carros que estavam estacionados... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um motorista perdeu o controle da direção da caminhonete que dirigia e atingiu pelo menos 12 veículos na Rua da Consolação, no bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (14).

Para mais detalhes sobre este impressionante acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Pão Mofado na Arte Visual

Áudio revela suposta negociação de propina entre vereadores da Serra; ouça

Alerta corte químico: 3 produtos que você tem em casa que danificam o cabelo