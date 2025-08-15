Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caminhonete “voa” e bate em mais de 10 veículos estacionados; veja vídeo

Foto: Reprodução R7.comImagens do acidente viralizaram nas redes sociais e mostram a caminhonete atingindo os carros que estavam estacionados...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Um motorista perdeu o controle da direção da caminhonete que dirigia e atingiu pelo menos 12 veículos na Rua da Consolação, no bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (14).

Para mais detalhes sobre este impressionante acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.