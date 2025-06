Campanha arrecada livros para crianças e adolescentes; veja como doar Foto: Divulgação/IABLivros infantis e infantojuvenis podem ser entregues no Shopping Vitória e serão doados para crianças atendidas... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h37 ) twitter

Uma campanha está arrecadando doações de livros infantis e infantojuvenis no SAC do Shopping Vitória até o dia 30 de junho. As doações são destinadas ao Centro de Vivência Shalom, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como participar dessa importante iniciativa!

