Campanha arrecada recicláveis para castração de animais
Uma campanha foi lançada para arrecadar materiais recicláveis, como tampinhas plásticas e metálicas, rolhas e lacres de latinhas, com...
Uma campanha foi lançada para arrecadar materiais recicláveis, como tampinhas plásticas e metálicas, rolhas e lacres de latinhas, com o objetivo de ajudar no custeio de procedimentos de castração de animais resgatados por uma ONG. A castração de fêmeas é mais cara, e a arrecadação desses itens se torna fundamental para viabilizar esses procedimentos, que muitas vezes são inviáveis para as ONGs devido aos altos custos.
Uma campanha foi lançada para arrecadar materiais recicláveis, como tampinhas plásticas e metálicas, rolhas e lacres de latinhas, com o objetivo de ajudar no custeio de procedimentos de castração de animais resgatados por uma ONG. A castração de fêmeas é mais cara, e a arrecadação desses itens se torna fundamental para viabilizar esses procedimentos, que muitas vezes são inviáveis para as ONGs devido aos altos custos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante iniciativa!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: