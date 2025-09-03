Logo R7.com
Campanha arrecada recicláveis para castração de animais

Uma campanha foi lançada para arrecadar materiais recicláveis, como tampinhas plásticas e metálicas, rolhas e lacres de latinhas, com...

Folha Vitória|Do R7

Uma campanha foi lançada para arrecadar materiais recicláveis, como tampinhas plásticas e metálicas, rolhas e lacres de latinhas, com o objetivo de ajudar no custeio de procedimentos de castração de animais resgatados por uma ONG. A castração de fêmeas é mais cara, e a arrecadação desses itens se torna fundamental para viabilizar esses procedimentos, que muitas vezes são inviáveis para as ONGs devido aos altos custos.

