Campanha arrecada recicláveis para castração de animais Uma campanha foi lançada para arrecadar materiais recicláveis, como tampinhas plásticas e metálicas, rolhas e lacres de latinhas, com... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Uma campanha foi lançada para arrecadar materiais recicláveis, como tampinhas plásticas e metálicas, rolhas e lacres de latinhas, com o objetivo de ajudar no custeio de procedimentos de castração de animais resgatados por uma ONG. A castração de fêmeas é mais cara, e a arrecadação desses itens se torna fundamental para viabilizar esses procedimentos, que muitas vezes são inviáveis para as ONGs devido aos altos custos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Folha Vitória:

CNH Social: veja como se candidatar para tirar carteira de motorista de graça

Remédio caseiro para tosse: ingredientes naturais para fazer xarope em casa

Quem é Leila do Vôlei, senadora de 1,80 m que bateu boca na CPMI do INSS