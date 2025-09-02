Campeã olímpica, Imane Khelif apela à CAS contra teste genético para disputar Mundial de Boxe
Foto: Reprodução/Redes sociais Campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, a boxeadora Imane Khelif apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra decisão da World Boxing que exige da atleta um teste genético para comprovação de gênero. A nova regra da entidade impede a argelina de participar do próximo Mundial da categoria, a ser disputado entre os dias 4 e 14 deste mês.
