Campeã olímpica, Imane Khelif apela à CAS contra teste genético para disputar Mundial de Boxe Foto: Reprodução/Redes sociaisKhelif conquistou a medalha de ouro na Olimpíadas de Paris-2024, porém um órgão regulador desclassificou... Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Redes sociais Campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, a boxeadora Imane Khelif apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra decisão da World Boxing que exige da atleta um teste genético para comprovação de gênero. A nova regra da entidade impede a argelina de participar do próximo Mundial da categoria, a ser disputado entre os dias 4 e 14 deste mês.

Saiba mais sobre essa polêmica e as implicações para a atleta consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Aulas de música, teatro, ioga e dança de graça em Vila Velha; veja como se inscrever

Construtora abre 37 vagas de emprego em Cariacica e Serra

Paciente com diabetes tipo 1 volta a produzir insulina após procedimento