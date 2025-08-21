Canal de Camburi: nova etapa da obra prepara concretagem para deques e ciclovia
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaA concretagem ocorre após a instalação de estacas no leito do Canal de Camburi, onde ficará a nova...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória As obras do Canal de Camburi em Vitória devem avançar uma nova etapa na próxima semana, com início da concretagem de lajes onde serão instalados os deques, assim como ciclovias e passarelas para passagem de pedestres.
