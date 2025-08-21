Canal de Camburi: nova etapa da obra prepara concretagem para deques e ciclovia Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaA concretagem ocorre após a instalação de estacas no leito do Canal de Camburi, onde ficará a nova... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória As obras do Canal de Camburi em Vitória devem avançar uma nova etapa na próxima semana, com início da concretagem de lajes onde serão instalados os deques, assim como ciclovias e passarelas para passagem de pedestres.

