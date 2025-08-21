Logo R7.com
Câncer raro ligado à prótese de silicone causa morte de brasileira; entenda a doença

Imagem? Canva/reproduçãoApenas 20 pacientes foram diagnosticados com carcinoma espinocelular no mundo

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Uma brasileira de 38 anos morreu em decorrência das complicações de um carcinoma espinocelular, um tipo de câncer extremamente raro associado ao uso de implante mamário de silicone. Essa é a primeira vez que a doença é registrada no Brasil.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

