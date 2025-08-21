Câncer raro ligado à prótese de silicone causa morte de brasileira; entenda a doença
Imagem? Canva/reproduçãoApenas 20 pacientes foram diagnosticados com carcinoma espinocelular no mundo
Uma brasileira de 38 anos morreu em decorrência das complicações de um carcinoma espinocelular, um tipo de câncer extremamente raro associado ao uso de implante mamário de silicone. Essa é a primeira vez que a doença é registrada no Brasil.
Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
