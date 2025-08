Canetas emagrecedoras e cirurgias odontológicas: existe risco? Imagem de stefamerpik no FreepikNos últimos anos, as chamadas “canetas emagrecedoras” se tornaram populares entre pessoas que buscam... Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Imagem de stefamerpik no Freepik Nos últimos anos, as chamadas “canetas emagrecedoras” se tornaram populares entre pessoas que buscam perder peso de forma rápida e eficaz. Esses medicamentos, que utilizam substâncias como semaglutida e liraglutida, pertencem à classe dos agonistas do GLP-1, originalmente indicados para o controle do diabetes tipo 2.

Para entender melhor os riscos associados ao uso dessas canetas em procedimentos odontológicos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Produtora de cafés especiais assina primeiro contrato do Programa de Pequenas Barragens no ES

Kelley Mack, atriz de “The Walking Dead”, morre aos 33 anos

Bailarina capixaba de 10 anos ganha 1º lugar no maior festival de dança do mundo