Canetas emagrecedoras e mau hálito: o que quase ninguém fala Foto: CanvaMounjaro, Ozempic e Wegovy, têm um efeito colateral que pouco se fala: o mau hálito Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As “canetas emagrecedoras“, como Mounjaro, Ozempic e Wegovy, se tornaram os remédios mais comentados por quem busca perder peso rápido.

Para entender melhor os efeitos colaterais e as implicações do uso desses medicamentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

App da XP apresenta problemas e clientes reclamam

Criança e homem desaparecidos são localizados durante força-tarefa no ES

Pix, novo alvo de Trump, atrasou o serviço de pagamento do WhatsApp