Cantor capixaba vai estudar na melhor faculdade de música do mundo

Foto: Acervo pessoal

O cantor capixaba Anthony Altoé, de 28 anos, vai participar de um curso de verão na melhor faculdade de música do mundo, a Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. O programa tem duração de 40 dias e começa no dia 21 de junho.

O programa tem duração de 40 dias e começa no dia 21 de junho.

