Cantor Netinho revela que fará transplante de medula

Cantor Netinho

Netinho tem usado as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde (Foto: Reprodução/Instagram @netinhooficialbrasileiro) O cantor Netinho, de 58 anos, revelou nesta sexta-feira, 11, que fará transplante de medula óssea. O artista diagnosticado com câncer no sistema linfático disse que está terminando a segunda fase da quimioterapia e, no final do tratamento, passará pelo transplante autogênico, um procedimento que utiliza as células-tronco do paciente para tratar a doença.

