Cantora capixaba revive legado de Clara Nunes em espetáculo no Teatro do Sesi

Foto: Jessika Subtil/DivulgaçãoShow “O Canto da Guerreira” marca os 10 anos da homenagem de Monique Rocha à cantora mineira

Folha Vitória|Do R7

A força, a musicalidade e a mística de Clara Nunes voltam ao palco do Teatro do Sesi, em Vitória. No sábado (23), a cantora e atriz Monique Rocha apresenta o espetáculo “O Canto da Guerreira – Uma Homenagem a Clara Nunes”, às 19h30.

