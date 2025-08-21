Cantora capixaba revive legado de Clara Nunes em espetáculo no Teatro do Sesi
Foto: Jessika Subtil/DivulgaçãoShow “O Canto da Guerreira” marca os 10 anos da homenagem de Monique Rocha à cantora mineira
A força, a musicalidade e a mística de Clara Nunes voltam ao palco do Teatro do Sesi, em Vitória. No sábado (23), a cantora e atriz Monique Rocha apresenta o espetáculo “O Canto da Guerreira – Uma Homenagem a Clara Nunes”, às 19h30.
A força, a musicalidade e a mística de Clara Nunes voltam ao palco do Teatro do Sesi, em Vitória. No sábado (23), a cantora e atriz Monique Rocha apresenta o espetáculo “O Canto da Guerreira – Uma Homenagem a Clara Nunes”, às 19h30.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante tributo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante tributo!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: