Cantora capixaba revive legado de Clara Nunes em espetáculo no Teatro do Sesi
Show "O Canto da Guerreira" marca os 10 anos da homenagem de Monique Rocha à cantora mineira
Folha Vitória|Do R7
21/08/2025 - 16h02

Folha Vitória

A força, a musicalidade e a mística de Clara Nunes voltam ao palco do Teatro do Sesi, em Vitória. No sábado (23), a cantora e atriz Monique Rocha apresenta o espetáculo “O Canto da Guerreira – Uma Homenagem a Clara Nunes”, às 19h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante tributo!

