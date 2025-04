Cão morre após banho em Petshop: “Ele foi praticamente torrado”, diz tutor (Foto: Reprodução/Redes sociais)Segundo o dono relatou nas redes sociais, o animal foi entregue com temperatura corporal superior a... Folha Vitória|Do R7 17/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h06 ) twitter

(Foto: Reprodução/Redes sociais) Um cachorro da raça Spitz Alemão morreu após um banho realizado no mês de março na unidade Cobasi Praia Grande – Sítio do Campo. Segundo o dono, o animal foi entregue com temperatura corporal superior a 42° graus e foi “praticamente torrado”. O relato foi postado recentemente nas redes sociais do tutor do cachorro, Jefferson Alexandre Marchioli.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este triste caso de negligência.

