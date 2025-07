Capa Royale, entra em acesso antecipado hoje (02) Participe de Capa Royale, o battle royale brasileiro, e jogue com o Cerol na live. Acesse o limitado acesso antecipado! Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h36 ) twitter

A Jungle, desenvolvedora brasileira de games fundada em 2022 por veteranos da indústria, dá início às vendas para o acesso antecipado do aguardado Capa Royale, novo battle royale mobile 100% nacional, desenvolvido em parceria com o streamer e empresário Lúcio Lima, conhecido como Cerol. Esta primeira etapa é limitada a apenas 50 mil jogadores. Os fãs podem garantir a participação através de um dos pacotes exclusivos à venda, cada qual com itens e oportunidades especiais que só ficarão disponíveis durante o acesso antecipado.

Não perca a chance de ser um dos primeiros a jogar Capa Royale! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

