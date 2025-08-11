Capcom baixa os preços no Steam durante a Gamescom
Descubra as ofertas imperdíveis da Capcom no Steam com descontos de até 84% em jogos clássicos como Resident Evil.
A Capcom abriu a temporada de descontos no Steam com cortes de até 84% em franquias que todo mundo conhece. É a deixa para pegar Resident Evil, Street Fighter 6 e Monster Hunter sem quebrar o bolso. A campanha rola até 11 de agosto, mas os preços podem variar de acordo com o pacote.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as promoções imperdíveis!
