Capixaba conquista duas medalhas de ouro na seleção brasileira de tiro esportivo paralímpico

O capixaba Bruno Kiefer conquistou duas medalhas de ouro no Grand Prix de tiro esportivo paralímpico de Arequipa, no Peru. A seleção brasileira teve cinco medalhas conquistadas nos três dias de competição.

Para saber mais sobre essa incrível conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

