Capixaba conquista duas medalhas de ouro na seleção brasileira de tiro esportivo paralímpico

(Foto: Acervo pessoal)O capixaba Bruno Stov Kiefer conquistou duas medalhas de ouro no Grand Prix de tiro esportivo paralímpico de...

Folha Vitória|Do R7

O capixaba Bruno Kiefer conquistou duas medalhas de ouro no Grand Prix de tiro esportivo paralímpico de Arequipa, no Peru. A seleção brasileira teve cinco medalhas conquistadas nos três dias de competição.

