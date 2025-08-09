Capixaba conquista duas medalhas de ouro na seleção brasileira de tiro esportivo paralímpico
(Foto: Acervo pessoal)
O capixaba Bruno Kiefer conquistou duas medalhas de ouro no Grand Prix de tiro esportivo paralímpico de Arequipa, no Peru. A seleção brasileira teve cinco medalhas conquistadas nos três dias de competição.
