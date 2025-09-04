Capixaba de 14 anos é destaque em competição de peão em Barretos Lara De Siqueira Pessôa é moradora de Viana e competiu na Festa de Barretos (Foto: Acervo pessoal)Lara De Siqueira Pessôa ficou entre... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 09h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h57 ) twitter

Lara De Siqueira Pessôa é moradora de Viana e competiu na Festa de Barretos (Foto: Acervo pessoal) Nada de vestidos longos e festa luxuosa. Prestes a completar 15 anos, Lara De Siqueira Pessôa escolheu comemorar a data competindo no maior rodeio da América Latina — e fez história. Entre 294 competidoras, a capixaba ficou entre as cinco melhores no esporte equestre de Três Tambores, na Festa do Peão de Barretos.

Para saber mais sobre essa jovem talentosa e sua trajetória no rodeio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

