Capixaba é suspeito de invadir contas e falsificar documentos de médicos do RS

Foto: Polícia Civil do RSGrupo utilizava informações de login obtidas ilegalmente para acessar sistema e produzir documentos médicos...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Polícia Civil do RS Um capixaba de 29 anos foi identificado como suspeito de integrar um grupo criminoso investigado por invadir contas de médicos no sistema do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) e falsificar documentos.

