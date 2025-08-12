Capixaba é suspeito de invadir contas e falsificar documentos de médicos do RS Foto: Polícia Civil do RSGrupo utilizava informações de login obtidas ilegalmente para acessar sistema e produzir documentos médicos... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h40 ) twitter

Foto: Polícia Civil do RS Um capixaba de 29 anos foi identificado como suspeito de integrar um grupo criminoso investigado por invadir contas de médicos no sistema do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) e falsificar documentos.

Para saber mais sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

