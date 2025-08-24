Capixaba é vice-campeã mundial com a seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica Sofia Madeira (2ª da direita para a esquerda) no pódio com a seleção brasileira de conjunto (Foto: Ivan Carvalho/CBG)Seleção brasileira... Folha Vitória|Do R7 23/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 23/08/2025 - 22h17 ) twitter

Sofia Madeira (2ª da direita para a esquerda) no pódio com a seleção brasileira de conjunto (Foto: Ivan Carvalho/CBG) A seleção brasileira de conjunto chegou ao Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica sonhando com um pódio inédito. E o sonho virou realidade na noite deste sábado (23), com a medalha de prata na classificação geral.

