Capixaba é vice-campeã mundial com a seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica
Sofia Madeira (2ª da direita para a esquerda) no pódio com a seleção brasileira de conjunto (Foto: Ivan Carvalho/CBG)
Sofia Madeira (2ª da direita para a esquerda) no pódio com a seleção brasileira de conjunto (Foto: Ivan Carvalho/CBG) A seleção brasileira de conjunto chegou ao Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica sonhando com um pódio inédito. E o sonho virou realidade na noite deste sábado (23), com a medalha de prata na classificação geral.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa conquista histórica!
