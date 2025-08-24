Logo R7.com
Capixaba é vice-campeã mundial com a seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Sofia Madeira (2ª da direita para a esquerda) no pódio com a seleção brasileira de conjunto (Foto: Ivan Carvalho/CBG) A seleção brasileira de conjunto chegou ao Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica sonhando com um pódio inédito. E o sonho virou realidade na noite deste sábado (23), com a medalha de prata na classificação geral.

