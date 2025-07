Capixaba Jojô é convocada para o Campeonato Mundial de ginástica rítmica Geovanna Santos na etapa de Cluj-Napoca da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica (Foto: André Menezes/CBG)Geovanna Santos, do Incesp,... Folha Vitória|Do R7 31/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h38 ) twitter

Geovanna Santos na etapa de Cluj-Napoca da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica (Foto: André Menezes/CBG) A expectativa agora virou realidade e a capixaba Geovanna Santos, 23 anos, está oficialmente convocada para representar o Brasil no Campeonato Mundial de ginástica rítmica. A competição será realizada de 20 a 24 de agosto, no Rio de Janeiro (RJ).

