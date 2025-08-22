Capixaba Jojô emociona o público no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica; veja fotos
(Foto: Ivan Carvalho/CBG)A ginasta Geovanna Santos encerrou sua participação no Campeonato Mundial com muita emoção e bastante aplaudida...
A capixaba Geovanna Santos encantou e emocionou o público em sua primeira final de Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. A ginasta de 23 anos justificou o apelido de “Furacão” e levantou a galera na final do individual geral.
