Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Capixaba Jojô emociona o público no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica; veja fotos

(Foto: Ivan Carvalho/CBG)A ginasta Geovanna Santos encerrou sua participação no Campeonato Mundial com muita emoção e bastante aplaudida...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A capixaba Geovanna Santos encantou e emocionou o público em sua primeira final de Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. A ginasta de 23 anos justificou o apelido de “Furacão” e levantou a galera na final do individual geral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a emocionante apresentação de Jojô!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.