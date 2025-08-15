Capixaba lança projeto audiovisual de pagode com show em Vitória
Pagode do Leozinho (Foto: Reprodução/Youtube)"Pagode do Leozinho" terá repertório de sucessos, regravações e músicas inéditas
Pagode do Leozinho (Foto: Reprodução/Youtube) O pagode vai tomar conta da Praia de Camburi neste sábado (16). A partir das 18h, o cantor capixaba Leozinho sobe ao palco do Repique Samba Lounge para o lançamento oficial do projeto audiovisual Pagode do Leozinho.
