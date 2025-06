Capixaba Luiza Traspadini é campeã brasileira de ginástica rítmica Luiza Traspadini (centro) no pódio da categoria adulto, nível 1 (Foto: Melogym/CBG)Ginasta do Incesp conquista pela primeira vez o... Folha Vitória|Do R7 14/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 14/06/2025 - 18h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IVAN FERREIRA

Luiza Traspadini (centro) no pódio da categoria adulto, nível 1 (Foto: Melogym/CBG) O Campeonato Brasileiro Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro, marcou uma conquista inédita para uma capixaba. A ginasta Luiza Traspadini, do Incesp, conquistou pela primeira vez o título de campeã brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa conquista emocionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Menino de 11 anos morre atropelado por moto no ES

PRF apreende 14 quilos de “droga devastadora” em Cariacica

Criança de 2 anos pega arma do pai e mata mãe a tiro