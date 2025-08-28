Capixaba que já trabalhou na Nasa concorre a vaga para ir ao espaço
Foto: Arquivo pessoalNascido no ES, Briant Moreira de Oliveira é engenheiro de software, já trabalhou na Nasa e pode ser o primeiro...
Um capixaba que mora nos Estados Unidos está concorrendo a uma vaga para ir ao espaço. Briant Moreira de Oliveira é engenheiro de software e já trabalhou na Nasa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa incrível jornada!
