Capixaba que já trabalhou na Nasa concorre a vaga para ir ao espaço

Um capixaba que mora nos Estados Unidos está concorrendo a uma vaga para ir ao espaço. Briant Moreira de Oliveira é engenheiro de software e já trabalhou na Nasa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa incrível jornada!

