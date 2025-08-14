Capixaba vai dar a volta na Ilha de Manhattan, em Nova York, nadando
(Foto: Daniel Righetti)Primeira mulher do ES a concluir a travessia do Canal da Mancha, Thaís Sant'Ana vai encarar novo desafio neste...
(Foto: Daniel Righetti) Manhattan é o principal distrito da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, conhecido como um dos maiores centros financeiros e turísticos do mundo. É também o local de uma das provas de maratona aquática mais desafiadoras do planeta: a Volta à Ilha de Manhattan.
