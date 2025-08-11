Logo R7.com
Capixabas sobem ao pódio em competição nacional de calistenia

Igor Vidal e Fredderico Cavalcani no Bop Games (Fotos: Acervo pessoal)Dois atletas capixabas de calistenia conquistaram resultados...

Folha Vitória|Do R7

Os capixabas Igor Vidal e Fredderico Cavalcanti, atletas de calistenia, subiram ao pódio no BOP Games, maior festival multiesportivo da América Latina que aconteceu no final de semana no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

