Carcinoma basocelular: conheça o câncer diagnosticado na atriz Fernanda Rodrigues
O quadro representa cerca de 70% a 80% dos casos de câncer de pele não melanoma
A atriz Fernanda Rodrigues, conhecida por novelas como A Viagem, Alma Gêmea e Por Amor, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para anunciar que precisará passar por uma nova cirurgia para tratar de um carcinoma basocelular (CBC), um ano após ter realizado o procedimento pela primeira vez. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre o carcinoma basocelular e a saúde da atriz! Leia Mais em Folha Vitória:
A atriz Fernanda Rodrigues, conhecida por novelas como A Viagem, Alma Gêmea e Por Amor, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para anunciar que precisará passar por uma nova cirurgia para tratar de um carcinoma basocelular (CBC), um ano após ter realizado o procedimento pela primeira vez.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre o carcinoma basocelular e a saúde da atriz!
Leia Mais em Folha Vitória: