Cardeal condenado por desviar verba, cria polêmica e quer participar do conclave (Reprodução: Vatican News)Giovanni Angelo Becciu afirmou que a lista de eleitores divulgada pela assessoria não tem valor jurídico Folha Vitória|Do R7 23/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h08 )

(Reprodução: Vatican News)Um ex-conselheiro do papa Francisco, que já foi o número 3 na hierarquia do Vaticano e que deixou seus cargos após ser acusado por desvio de dinheiro, iniciou uma polêmica ao querer participar do conclave. O cardeal italiano Giovanni Angelo Becciu, de 76 anos, aparece como “não eleitor” na lista divulgada oficialmente, com 135 nomes que poderão escolher o novo pontífice. Mas declarou nesta terça-feira, 22, que o papa não “o expulsou” do conclave.

