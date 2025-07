Carga milionária de botox é roubada no Aeroporto de Guarulhos Foto: Reprodução/ Agência GOVCarga, avaliada em R$ 7 milhões, foi recuperada; quatro suspeitos foram presos e outros estão foragidos... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Reprodução/ Agência GOV Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 15, quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de roubar uma carga milionária de botox no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Um veículo usado no assalto foi apreendido. O roubo aconteceu no início de junho e a carga, avaliada em R$ 7 milhões, foi recuperada, mas os suspeitos estavam foragidos.

