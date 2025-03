Cariacica abre inscrições para concurso com salário a partir de R$ 3,3 mil Foto: Reprodução/ Prefeitura de CariacicaSão 15 vagas em diversas áreas, com exigência de nível superior. Inscrições online vão até... Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h46 ) twitter

Prefeitura de Cariacica

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Cariacica As inscrições do concurso público para o cargo de Fiscal Municipal, que contam com 15 vagas em diversas áreas no município de Cariacica, começam nesta segunda-feira (31) e vão até o dia 30 abril, de forma online.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre as vagas e requisitos!

