Cariacica badalada para a inauguração de centro automotivo de R$ 48 milhões

Empresários, autoridades e gestores de entidades capixabas se reuniram ontem para a inauguração de um novo centro automotivo da Sertrading – empresa do BTG Pactual e uma das principais de comércio exterior do Brasil. Com investimentos da ordem de R$ 48 milhões, o empreendimento ocupa uma área de 1.500.00 m² em Cariacica e tem capacidade para movimentar mais de 30 mil veículos por mês.

Para mais detalhes sobre este evento marcante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

