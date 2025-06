Cariacica celebra os 135 anos de Trabalho, História e Transformação Cariacica celebra 135 anos de emancipação política com uma série de iniciativas significativas que destacam o progresso e o compromisso... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h35 ) twitter

Cariacica celebra 135 anos de emancipação política com uma série de iniciativas significativas que destacam o progresso e o compromisso da atual administração municipal com o desenvolvimento da cidade. Sob o tema “Cariacica. 135 anos de trabalho, história e transformação”, a Prefeitura lançou uma extensa campanha de divulgação, abrangendo mídias televisivas, radiofônicas, portais de notícias e redes sociais, para compartilhar conquistas e projetos visionários. Entre as principais ações estão a concessão de aproximadamente 500 escrituras a moradores de diversos bairros, a inauguração da nova Unidade de Saúde do bairro Retiro Saudoso, além da reurbanização da Avenida Jerusalém, marcos importantes para a comunidade.

