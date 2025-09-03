Cariacica enche o cofrinho do ES! Município é o terceiro em arrecadação de ICMS
Cariacica: de primo pobre da Grande Vitória a terceira maior arrecadação de ICMS do Estado. Crédito: Cláudio Postay/PMCForam R$ 31,...
Cariacica: de primo pobre da Grande Vitória a terceira maior arrecadação de ICMS do Estado. Crédito: Cláudio Postay/PMC
Cariacica: de primo pobre da Grande Vitória a terceira maior arrecadação de ICMS do Estado. Crédito: Cláudio Postay/PMC
Saiba mais sobre essa transformação econômica e os planos futuros da cidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Saiba mais sobre essa transformação econômica e os planos futuros da cidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: