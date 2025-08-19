Logo R7.com
Cariacica prorroga inscrições para contratação de educadores sociais

Foto: Reprodução/PMCInscrições foram prorrogadas até as 14h da próxima segunda-feira (25) para as oito vagas na Semas

Folha Vitória|Do R7

As inscrições para contratação de oito educadores sociais para atuação de forma temporária na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Cariacica foram prorrogadas até as 14h da próxima segunda-feira (25).

