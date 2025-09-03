Logo R7.com
Carioca Mariana Nogueira busca o tetracampeonato no ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

Mariana Nogueira foi a campeã do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2024 na categoria master (Foto: Divulgação)

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Mariana Nogueira foi a campeã do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2024 na categoria master (Foto: Divulgação) A carioca Mariana Nogueira volta à praia de Jacaraípe, em Serra, em busca do tetracampeonato na categoria Master do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025, a última etapa feminina do Circuito Mundial.

