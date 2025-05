Carlo Ancelotti mantém 48% da seleção de Dorival Júnior em sua 1ª convocação 12 dos 25 jogadores permanecem da última convocação de Dorival Júnior. Foto: Rafael Ribeiro/ CBFO italiano Carlo Ancelotti realizou... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

12 dos 25 jogadores permanecem da última convocação de Dorival Júnior. Foto: Rafael Ribeiro/ CBFO italiano Carlo Ancelotti realizou, nesta segunda-feira, sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. O novo comandante selecionou 25 jogadores para a Data Fifa de junho, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai. Na primeira lista divulgada, manteve uma base com 12 jogadores que fizeram parte do grupo convocado por Dorival Júnior, quando a seleção foi goleada por 4 a 1 pela Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 25. O resultado culminou na demissão de Dorival.

Para mais detalhes sobre a convocação e as expectativas para os próximos jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Adolescente da Serra confessa ter participado de grupo na internet que estimula a automutilação

PF cumpre mandados no ES contra empresas suspeitas de fraudar a previdência

Prévia da inflação oficial recua para 0,36% em maio, diz IBGE