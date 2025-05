Carnaval no Rio: Viradouro anuncia mestre de bateria como enredo para 2026 Foto: Reprodução/ Instagram @unidosdoviradouroÉ a primeira vez que a tricampeã do Carnaval carioca referenciará um de seus baluartes... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h47 ) twitter

Foto: Reprodução/ Instagram @unidosdoviradouro A Unidos do Viradouro anunciou nesta terça-feira (6) que terá o comandante de sua bateria, Mestre Ciça, como enredo para o Carnaval de 2026. A escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira, 17 de fevereiro.

