Carolina Neves: finalista no Couture Design Awards, em Las Vegas

A joalheria capixaba Carolina Neves marcou presença pela sétima vez na The Couture Show, a maior e mais exclusiva feira de alta joalheria do mundo, realizada no luxuoso Wynn Resort, em Las Vegas. Com curadoria rigorosa e participação apenas por convite, reúne as marcas mais respeitadas do setor. Carolina expôs em estande próprio no salão Design Atelier, área dedicada a trabalhos autorais, e conquistou uma vaga entre as três finalistas do Couture Design Awards, na categoria Editor’s Choice.

