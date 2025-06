Carreta tomba em viaduto da Rotatória do Ó, na Serra Carreta tombou na Rotatória do Ó (Foto: Reprodução / Vídeo)O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (11) e parte... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h57 ) twitter

Carreta tombou na Rotatória do Ó (Foto: Reprodução / Vídeo) Uma carreta tombou após colidir com a estrutura do viaduto da Rotatória do Ó, no bairro Civit II, na Serra. O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (11) e parte da pista no sentido Jacaraípe precisou ser interditada.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

