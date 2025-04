Carro desgovernado quase atropela homem com bebê em Vila Velha Foto: VideomonitoramentoMotorista abandonou o veículo no local após bater em carro e no muro de uma casa. A cena foi registrada por...

