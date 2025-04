Carro vai parar dentro do mar em praia no Sul do ES Carro vai parar dentro da água do mar. Foto: Reprodução de vídeoImagens de vídeo mostram pelo menos duas pessoas dentro da água e o... Folha Vitória|Do R7 18/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h46 ) twitter

Carro vai parar dentro do mar em praia no Sul do ES

Carro vai parar dentro da água do mar. Foto: Reprodução de vídeo Um motorista perdeu o controle da direção do carro que dirigia e foi parar com o veículo dentro da água em uma praia localizada no Sul do Estado, no município de Marataízes.

Para mais detalhes sobre este incidente curioso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

