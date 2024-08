Carros Com Airbags Defeituosos: O Que Você Precisa Saber Foto: pexels Pelo menos, 2,5 milhões de carros circulam pelo país com airbag com defeito. Os equipamentos foram desenvolvidos... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pelo menos, 2,5 milhões de carros circulam pelo país com airbag com defeito. Os equipamentos foram desenvolvidos pela marca japonesa Takata e utilizados por pelo menos 17 montadoras entre 2001 e 2018. Por conta do problema, ocorre um recall mundial para a troca dos dispositivos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mais de 2,5 milhões de carros têm airbags defeituosos no Brasil; veja o que fazer

• Feira de profissões nesta quarta vai ajudar alunos a escolherem carreira

• Dupla é detida após apedrejar viatura da Guarda em Cariacica