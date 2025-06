Casafruti lança nova identidade visual com apresentação em Icaraí, criada pela MP A casa mais criativa da Prainha agora é uma agência da Casasfruti. A MP iniciou uma parceria com o mercado com um trabalho impecável... Folha Vitória|Do R7 15/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 15/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A casa mais criativa da Prainha agora é uma agência da Casasfruti. A MP iniciou uma parceria com o mercado com um trabalho impecável de rebranding da marca, que foi desde a escolha de novos núcleos do universo Casafruti, passando pelo redesenho de toda a comunicação visual das lojas, até a criação da nova logo e do novo posicionamento da marca, que passa a ser “O mercado da vida leve”. Tudo inspirado na natureza. Cada letra que compõe a logo Casafruti foi pensada nas formas de alimentos, como o C, que lembra as curvas de uma banana prata, o A que lembra uma laranja com a sua folhinha em cima e o F, que traz a forma de uma rúcula. Assim, o nome Casafruti ganha uma tipografia única, que insere a marca dentro do universo da natureza.

Para saber mais sobre essa transformação incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Resumo de notícias deste domingo, dia 15 de junho de 2025

Acidente na ES-080 deixa 10 feridos em distrito de Colatina

Crea conclui vistorias nos ginásios Jones dos Santos Neves e Wilson Freitas