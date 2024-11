Casal é rendido e comerciante fica de joelhos em Vila Velha Casal é rendido e comerciante fica de joelhos em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um comerciante, de 48 anos, foi rendido por assaltantes e obrigado a ficar de joelhos, juntamente com a esposa. O caso aconteceu em Ilha dos Bentos, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (25).Sob posse de uma arma de fogo, os bandidos levaram um celular, um cordão de ouro e um carro. A vítima é dona de um trailer e, no momento do crime, ele e a esposa estavam abastecendo o estabelecimento com mercadorias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Professor é preso suspeito de abuso sexual de alunos no ES

Homem que nasceu "sem ânus" revela como é a rotina: “Todo dia”

Síndrome do fim de ano: entenda causas e sintomas da condição