Caso Alexandre Martins: julgamento do juiz Antônio Leopoldo é cancelado e vai para o TJES Juiz Alexandre Martins de Castro Filho e juiz Antônio Leopoldo Teixeira. Foto: Divulgação e Reprodução/TV VitóriaJulgamento estava... Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h58 ) twitter

Juiz Alexandre Martins de Castro Filho e juiz Antônio Leopoldo Teixeira. Foto: Divulgação e Reprodução/TV Vitória O julgamento do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, denunciado como mandante do assassinato do também juiz Alexandre Martins de Castro Filho, há 22 anos, foi cancelado. Desta vez, foi uma decisão acerca da competência para julgamento que interferiu no processo.

