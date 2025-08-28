Caso Alice: bandidos bateram no carro onde estava a vítima antes de atirarem Foto: Montagem/ Folha Vitória Delegado Sandi Mori explica a ação da facção no crime que vitimou a menina Alice, de 6 anos, na Serra... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Montagem/ Folha Vitória O assassinato da menina Alice Rodrigues, de 6 anos, é mais um capítulo do sangrento confronto entre as facções criminosas do Primeiro Comando Vermelho (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP) que se estende nas regiões da Grande Vitória.

Para entender todos os detalhes desse trágico caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vídeo mostra fuga de bandidos após apelo do pai de Alice para pararem de atirar

Hellraiser Revival mergulha no gore explícito

População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025