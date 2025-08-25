Caso Alice: bandidos decretam toque de recolher e comércio não abre as portas
Lojas fechadas e pouco movimento nas ruas: bandidos decretaram toque de recolher no bairro Balneário de Carabepus, na Serra, após o ataque a tiros que matou a menina Alice Rodrigues, de 6 anos. O crime foi registrado neste domingo (24), na Avenida Augusto Ruschi.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
