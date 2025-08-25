Logo R7.com
Caso Alice: bandidos decretam toque de recolher e comércio não abre as portas

Foto: Reprodução/TV VitóriaApós morte da menina de 6 anos, criminosos passaram ordenando o fechamento de todo o comércio em Balneário...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Lojas fechadas e pouco movimento nas ruas: bandidos decretaram toque de recolher no bairro Balneário de Carabepus, na Serra, após o ataque a tiros que matou a menina Alice Rodrigues, de 6 anos. O crime foi registrado neste domingo (24), na Avenida Augusto Ruschi.

