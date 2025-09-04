Caso Alice: pais falam pela primeira vez sobre morte da filha: “Só queremos justiça”
Foto: TV Vitória/ Reprodução Alice Rodrigues, de 6 anos, foi morta em um ataque a tiros no dia 24 de agosto em Balneário de Carapebus...
Foto: TV Vitória/ Reprodução Com lágrimas nos olhos e vontade de justiça, os pais de Alice Rodrigues, de 6 anos, falaram com exclusividade sobre o ataque a tiros que matou a filha, em Balneário de Carapebus, na Serra. O caso foi registrado no dia 24 de agosto de 2025 e os responsáveis “desejam justiça pela filha”.
Foto: TV Vitória/ Reprodução Com lágrimas nos olhos e vontade de justiça, os pais de Alice Rodrigues, de 6 anos, falaram com exclusividade sobre o ataque a tiros que matou a filha, em Balneário de Carapebus, na Serra. O caso foi registrado no dia 24 de agosto de 2025 e os responsáveis “desejam justiça pela filha”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda todos os detalhes dessa tragédia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda todos os detalhes dessa tragédia.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: