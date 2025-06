Caso Ana Luiza: o que acontecerá com adolescente que confessou envenenar bolo? Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução R7A adolescente Ana Luiza morreu após uma intoxicação alimentar provocada após ingerir o bolo envenenado... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Uma adolescente de 17 anos confessou ter colocado veneno no bolo que matou a jovem Ana Luiza de Oliveira Neves, da mesma idade, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Para entender todos os desdobramentos desse caso e o que a legislação prevê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Processo seletivo oferece vagas para médico veterinário em Vitória

Botafogo ganha do Ceará pelo Brasileirão na despedida antes do Mundial de Clubes

O desafio silencioso dos cosméticos: o desperdício que ninguém vê.