Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caso de Justiça: Bruno Gagliasso é acusado de dar calote de R$ 3 milhões

O ator Bruno Gagliasso (Foto: Reprodução/Instagram @brunogagliasso)O marido de Giovanna Ewbank está sendo acusado de prejuízo milionário...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O ator Bruno Gagliasso (Foto: Reprodução/Instagram @brunogagliasso) está envolvido em uma polêmica que envolve um suposto calote milionário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.