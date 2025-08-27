Caso de Justiça: Bruno Gagliasso é acusado de dar calote de R$ 3 milhões O ator Bruno Gagliasso (Foto: Reprodução/Instagram @brunogagliasso)O marido de Giovanna Ewbank está sendo acusado de prejuízo milionário... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O ator Bruno Gagliasso (Foto: Reprodução/Instagram @brunogagliasso) está envolvido em uma polêmica que envolve um suposto calote milionário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Folha Vitória:

Advogado do ES processa ex-procurador e declara pobreza

Jovem ferido em ataque a ônibus em Cariacica teve 25% do corpo queimado

Homem é preso após jogar pedra em ônibus em Vila Velha